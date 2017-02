Nick Cave & The Bad Seeds han anunciado las fechas de su gira europea para promocionar su último álbum Skeleton Tree, sin parada hasta el momento en nuestro país. El disco, considerado por la crítica especializada como uno de los mejores trabajos de Cave, estuvo acompañado del lanzamiento del documental One More Time With Feeling, estrenado en septiembre de 2016, y que presenta un cuadro muy íntimo de la familia Cave, después de la muerte de su hijo Arthur.

La gira norteamericana comenzará en el mes de Mayo e incluirá las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá. Su paso por el continente europeo comienza en Septiembre e incluye cinco fechas en el Reino Unido y conciertos en Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, Italia, finalizando en la ciudad de Tel Aviv el 19 de Noviembre de 2017. Hasta el momento, no se han confirmado fechas en España.

Las entradas para los conciertos estarán a la venta a partir del 17 de febrero. La lista completa de ciudades y fechas, a continuación: