Nick Cave anuncia su más completo recopilatorio hasta la fecha

Tras la publicación el año pasado de Skeleton Tree, su aclamado pero a la vez doloroso 16º disco, ya sabemos cuál es el próximo proyecto de Nick Cave. Se trata de Lovely Creatures, el mayor trabajo de compilación de su carrera junto a The Bad Seeds hasta la fecha, y es que se repasan 30 años de canciones desde su álbum debut, From Her To Eternity hasta Push The Sky Away.

La recopilación ha sido diseñada por el propio Nick Cave con la ayuda de su inseparable Mick Harvey. Además, los propios miembros de la banda han colaborado con la edición compartiendo sus propios archivos audiovisuales personales, que han sido recopilados en un libro que además incluye ensayos originales de Cave y que estará disponible como parte de la edición “Super Deluxe”, que además viene con un DVD – de más de dos horas de duración – con contenido audiovisual nunca antes editado.

Lovely Creatures, que estará a la venta a partir del 5 de mayo a través de Mute Records/BMG estará disponible en cuatro formatos que os detallamos a continuación: Estándar CD, Triple LP, Deluxe 3CD con DVD, y una edición muy limitada exclusiva “Super Deluxe”.

Doble CD – 2 CDs (21 canciones) con libreto

2 CDs (21 canciones) con libreto Triple Vinilo – 3 Vinilos 12”(21 canciones) con triple gatefolder

3 Vinilos 12”(21 canciones) con triple gatefolder Deluxe 3CD & DVD – 3 CDs (45 canciones) y DVD con actuaciones en directo, metraje no editado y entrevistas. Incluye libreto de 48 páginas

3 CDs (45 canciones) y DVD con actuaciones en directo, metraje no editado y entrevistas. Incluye libreto de 48 páginas Super Deluxe 3CD & DVD con libro de funda rígida – Box set compuesto de3 C s yDVD con un libro de funda dura que contiene: ensayos, fotos personales tomadas por la propia banda, y reproducciones del diario del propio grupo

Os dejamos los tracklists:

Doble CD

CD1

1. Loverman

2. Tupelo

3. Deanna

4. From Her To Eternity

5. The Weeping Song

6. Dig, Lazarus, Dig!!!

7. People Ain’t No Good

8. Higgs Boson Blues

9. Straight To You

10. Where The Wild Roses Grow

CD2

1. Into My Arms

2. Love Letter

3. Red Right Hand

4. The Mercy Seat

5. O Children

6. The Ship Song

7. Stranger Than Kindness

8. Jubilee Street

9. Nature Boy

10. We No Who U R

11. Stagger Lee

Triple Vinilo

Side A

1. Loverman

2. Tupelo

3. Deanna

4. From Her To Eternity

Side B

1. The Weeping Song

2. Dig, Lazarus, Dig!!!

3. People Ain’t No Good

Side C

1. Higgs Boson Blues

2. Straight To You

3. Where The WildRose Grow

Side D

1. Into My Arms

2. Love Letter

3. Red Right Hand

4. The Mercy Seat

Side E

1. O Children

2. The Ship Song

3. Stranger Than Kindness

Side F

1. Jubilee Street

2. Nature Boy

3. We No Who U R

4. Stagger Lee

Deluxe 3CD & DVD / Super Deluxe 3CD & DVD con Libro Rígido

CD1: 1984 -1993

1. From Her To Eternity

2. In The Ghetto

3. Tupelo

4. I’m Gonna KillThat Woman

5. The Carny

6. Sad Waters

7. Stranger Than Kindness

8. Scum

9. The Mercy Seat

10. Deanna

11. Up Jumped TheDevil

12. The Weeping Song

13. The Ship Song

14. Papa Won’t Leave You, Henry

15. Straight To You

CD2: 1994 – 2003

1. Do You Love Me?

2. Nobody’s Baby Now

3. Loverman

4. Red Right Hand

5. Stagger Lee

6. Where The WildRoses Grow

7. Into My Arms

8. People Ain’t No Good

9. Brompton Oratory

10. (Are You) The One That I’ve Been Waiting For?

11. Come Into My Sleep

12. Love Letter

13. God Is In TheHouse

14. He Wants You

15. Shoot Me Down

CD3: 2004 – 2013

1. Hiding All Away

2. There She Goes, My Beautiful World

3. Nature Boy

4. Breathless

5. Babe, You Turn Me On

6. O Children

7. Dig, Lazarus, Dig!!!

8. Night Of The Lotus Eaters

9. We Call Upon The Author

10. Jesus Of The Moon

11. More News From Nowhere

12. We No Who U R

13. Jubilee Street

14. Higgs Boson Blues

15. Push The Sky Away

DVD:

1. Interview, ‘Kippevel’, Netherlands, 1988

2. Night of the Lotus Eaters, Docks de Suds, Marseilles, France, 2008

3. Red Right Hand, Glastonbury Festival, UK, 1988

4. The Weeping Song, ‘Boxed Set’, Glasgow STV Studios, UK, 2001

5. Interview, New York, USA, 2013

6. Higgs Boson Blues, La Fabrique Studios, France, 2012

7. Interview, ‘Stranger in a Strange Land’ documentary, Berlin, Germany, 1987

8. From Her To Eternity, Perkins Palace, Pasadena, USA, 1984

9. Love Letter, ABC Studios, Australia, 2001

10. Interview, ’Bish’s Biz’, Australia, 2013

11. Do You Love Me?, ‘Boxed Set’, Glasgow STV Studios, UK, 2001

12. Interview, ‘Boxed Set’, Glasgow STV Studios, UK, 2001

13. Into My Arms, INmusic Festival, Zagreb, Croatia, 2008

14. We Call Upon The Author, B1 Maximum Club, Moscow, Russia, 2009

15. Interview, ‘Ein Abend in Wien’, Rotterdam, Netherlands, 1991

16. The Mercy Seat, Bizarre Festival, Germany, 1996

17. Interview, Columbus, Ohio, USA, 1984

18. God Is In The House, ‘Later With Jools Holland’, London, 2001

19. Interview, ’Bish’s Biz’ Australia, 2013

20. Dig, Lazarus, Dig!!!, Globe Annexet, Stockholm, Sweden, 2008

21. Brompton Oratory, ‘MTV Live n Loud’, 1997

22. I’m Gonna Kill That Woman, Posthof, Linz, Austria, 1986

23. Jubilee Street, The Fonda Theatre, LA, USA, 2013

24. The Ship Song, ‘Live at Paradiso DVD’, Amsterdam, Netherlands, 1992

25. Interview, Lollapalooza, USA, 1994

26. Loverman, Bizarre Festival, Germany, 1996

27. Interview, Australia, 1988

28. In The Ghetto, Exit, Chicago, USA, 1984

29. Hiding All Away, ‘The Abattoir Blues Tour DVD’, Brixton Academy, London, UK, 2004

30. Interview, Australia, 1992

31. Where the Wild Roses Grow, ‘MTV Most Wanted’, London, UK, 1995

32. Deanna, St Luke’s, London, UK, 2008

33. O Children, Le Trianon, Paris, France, 2013

34. Interview, Festival Crazy Rock, Chile, 1996

35. Stagger Lee, The White Room, London, UK, 1996

36. Interview, ‘Austin City Limits’, Austin, Texas, USA, 2014

37. Interview, Australia, 1995

38. Push The Sky Away, The Fonda Theatre, LA, USA, 2013

39. There She Goes, My Beautiful World, ‘The Abattoir Blues Tour DVD’, Brixton Academy, London UK, 2004