New Order y Peter Hook firman la paz

La guerra entre la banda británica de Synth Pop, New Order, y su antiguo bajista Peter Hook ha finalizado por fin.

En 2011, con el regreso de la agrupación, los integrantes desarrollaron una empresa, New Order LTD, para gestionar los derechos de las canciones, cortando toda relación con el sello Vitalturn y con Peter Hook, ex bajista del grupo, quien en 2015 tomó cartas legales en el asunto, reclamando una suma millonaria, quien poseía un 25% de las acciones y denunció recibir tan solo un 1,25% en derechos por derechos, merchandise y conciertos.

Ahora, la banda ha emitido un comunicado en su página web oficial, donde notifican a sus seguidores que ya han logrado llegar a un acuerdo económico con el músico. El abogado de Hook, Mark Wyeth, había declarado que todo esto le había costado a su cliente una suma cercana a los 3 millones de libras, si bien no se especificaron números relacionados a este arreglo final.

El comunicado finaliza dejando clara la intención de New Order de seguir tocando en vivo y de continuar con la presentación de su último trabajo de estudio, Music Complete.

Por su parte, Peter Hook & The Light nos visitan en noviembre, (23 en Sala Moon (Valencia), 24 en Sala Arena (Madrid) y 25 en Sala Apolo (Barcelona).