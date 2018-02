Neil Young ofrece detalles de su nuevo disco en directo “Tonight’s The Night”

Los fans de Neil Young están de enhorabuena. El músico canadiense ha querido dar a conocer detalles sobre el lanzamiento de un album inédito, Tonight’s the Night. Será un album en vivo de su concierto con la banda Santa Monica Flyers en el Roxy’s Theatre de Los Ángeles, California, entre el 20 y el 22 de septiembre de 1973. Este concierto supuso una puesta de largo de nueve de los doce temas que compondrían el álbum de estudio Tonight’s the Night, de 1975 (considerado uno de los 500 mejores de todos los tiempos por la revista Rolling Stone), como Walk On.

Neil Young ha afirmado que conocían las canciones tras haberlas tocado en el estudio durante un mes, y que disfrutaron reproduciendo el álbum sin las canciones agregadas durante unos días. El 21 de abril, con motivo del Record Store Day, verá la luz una fabulosa edición limitada de dos LP’s, que incluirá un grabado en la cuarta cara y una impresión de Young y su banda sobre el escenario. Esta edición limitada podrá ser reservada a partir del próximo cinco de marzo. Tres días después, saldrán a la venta las ediciones en vinilo, CD y formato digital.