Neil Young anuncia álbum y presenta primer adelanto

El incansable artista canadiense ha anunciado, para el próximo 1 de diciembre, la publicación de un nuevo trabajo junto a su banda de apoyo Promise of the Real. The Visitor es el nombre del disco, del que ha avanzado la pieza Already Great.

Entre los integrantes de Promise of the Real se encuentra el hijo de Willie Nelson, Lukas. Además esta será la tercera referencia que editan conjuntamente en los últimos tres años. En 2015 publicaron el político The Monsanto Years y en 2016 realizaron el álbum EARTH. Aparte de estas obras, a principios de año, Young se unió a su grupo para lanzar el single Children of Destiny. Se podía observar en el sencillo un claro mensaje anti-Trump: “levántate por lo que crees/Resiste los poderes que hay.”

Este mismo año Neil Young editaba en solitario Hitchhiker, el número 38 de su extensa y prolífica discografía. Por lo que con la siguiente publicación se quedará a una de llegar a los 40 trabajos entre las dos carreras (en solitario y con su formación).

El tracklist de The Visitor, que saldrá al mercado vía Reprise, lo conforman los siguientes títulos:

1. Already Great

2. Fly By Night Deal

3. Almost Always

4. Stand Tall

5. Change of Heart

6. Carnival

7. Diggin’ a Hole

8. Children of Destiny

9. When Bad Got Good

10. Forever