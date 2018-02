Natalie Prass presenta el primer single de su próximo disco

La cantautora de Cleveland embaucó a más de uno con su excelente debut discográfico. Aquel trabajo homónimo de Natalie Prass mezclaba folk barroco, jazz o soul creando una combinación de armonías arrebatadora. La vocalista lanzará en 2018 el sucesor de esa obra.

Así lo ha hecho saber la intérprete, que ha colgado además el primer adelanto de The Future and the Past. Este esperado álbum llega al mercado el próximo 1 de junio vía ATO. La propia Natalie Prass dirige junto a Erica Prince el videoclip que acompaña a la canción, Short Court Style.

Natalie Prass ha explicado en una nota de prensa que ha reescrito el contenido debido a las elecciones estadounidenses de 2016. “Necesitaba hacer un disco que fuera a sacarme de mi temor; uno que, ojalá, evada a otras personas del suyo también. Por que, de eso trata la música“, ha expresado la artista norteamericana.

‘Tracklist’ del álbum

01 Oh My

02 Short Court Style

03 Interlude: Your Fire

04 The Fire

05 Hot for the Mountain

06 Lost

07 Sisters

08 Never Too Late

09 Ship Go Down

10 Nothing to Say

11 Far From You

12 Ain’t Nobody