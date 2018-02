Esta semana se cumple el 15º aniversario de uno de los álbumes clave de la banda de rock alternativo Nada Surf: Let Go. En este álbum, el tercero del cuarteto neoyorkino, encontramos algunos de los temas más conocidos de la banda, tal y como Inside of Love o Blonde On Blonde.

Para celebrarlo, los chicos de Nada Surf han puesto en marcha un tour en solitario bajo el nombre de ‘An Evening with Nada Surf’, en el que primero interpretarán los temas del álbum y, tras un descanso, ofrecerán un segundo set de canciones.

Como parte de esta gira, la formación musical hará parada en nada menos que tres ciudades españolas la semana que viene, de la mano de SON Estrella Galicia: Granada –Sala Falla, martes 13–, A Coruña –Sala INN, sábado 17– y Madrid, ciudad en la que llevarán a cabo dos actuaciones en el Teatro Barceló, los días 15 y 16 de febrero. Para todas las fechas aún quedan entradas disponibles en el portal web del grupo.

Además, como parte del aniversario, Nada Surf ha decidido lanzar Standing at the Gates: The Songs of Nada Surf’s Let Go, un trabajo cuyos beneficios irán destinados a dos ONGs: la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la Fundación Pablove, en lucha contra el cáncer infantil. El álbum incluye versiones de los temas de Let Go de la mano de distintos artistas como Ron Gallo, Manchester Orchestra o Rogue Wave. Su versión digital ya está disponible, pero para la venta física habrá que esperar al próximo mes de marzo.