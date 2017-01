Nada Surf encabeza las confirmaciones del Low Festival

El festival de Benidorm, Low Festival, ha dado conocer nuevos nombres que ya los podemos encontrar junto con el resto del cartel. Dentro de estas confirmaciones, destacan los americanos Nada Surf, en lo que será su primera participación en el festival alicantino. L.A., Biznaga, Las Odio y Monserrat completan esta tanda de novedades.

Nada Surf se coloca entre los cabeza de cartel, y es que su CV es más que eficiente. Hasta la fecha, los neoyorquinos cuentan con nueve discos de estudio y 20 años de existencia. Será su primera vez en el Low Festival, para presentar You Know Who You Are, disco que sacaron el pasado 2016.

Uno de los discos nacionales más esperados para este 2017 será el de L.A., y es que la banda de Luis Alberto es una de las más cotizadas en nuestro país. De este próximo disco, ya se han podido escuchar nuevas canciones en los conciertos que han ido dando en el pasado año. Por ahora, solo se conoce de manera oficial Wind, primer adelanto para lo que viene de la banda de Mallorca.

Dentro de esta serie de confirmaciones también está presente el poderoso punk-pop de Biznaga, una de las bandas a seguir en este 2017 (Las Odio), o Monserrat. Todos estos nombres se suman a un cartel de alta calidad, donde aparecen grupos como Pixies, Franz Ferdinand, Mando Diao, Lori Meyers, Dorian, !!! o Sidonie. El precio de los abonos de tres días se mantendrá hasta la medianoche del 31 de enero, cuando habrá un cambio de precio: abono general 62€, abono VIP 105€ y abono VIP POOL 150€.