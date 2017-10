Nace Monumental Club en Barcelona

Este fin de semana en Barcelona tienes una cita con Monumental Club, evento que llenará de música en directo, DJs, gastronomía y talleres infantiles La Monumental de Barcelona, y que tendrá lugar de forma mensual.

En su primera edición, que tendrá lugar los próximos días 28 y 29 de octubre, Monumental Club contará con artistas destacados como Delafé y Bigott, un market repleto de moda y complementos, firmas jóvenes, objetos reciclables y alternativos, ideas innovadoras, productos de diseño y handmade, joyería y bisutería, así como el mejor street food de Barcelona.

Para los más pequeños, minimúsica traerá el taller de composición musical “Toc and Roll” y el taller “miniHuerto urbano” para crear un huerto ecológico.

Con la celebración de Monumental Club, la organización pretende reivindicar de nuevo el uso de un espacio único y emblemático de la ciudad como es La Monumental, que a lo largo de su historia ha sido escenario de un gran número de actuaciones musicales como los conciertos históricos de The Beatles o The Rolling Stones

La música será la clara protagonista en Monumental Club y la primera edición contará con una programación que combina propuestas de música en directo con sesiones de DJ de diferentes estilos.

Los platos fuertes del cartel serán Delafé, proyecto de Oscar D’Aniello que subirá al escenario de la Monumental para presentar su primer disco en solitario La fuerza irresistible; y el zaragozano Bigott, que traerá su joya más reciente My friends are dead, donde ratifica su capacidad de fabricar himnos inmediatos y adictivos.

También contarán con Miqui Puig, que ofrecerá una de sus míticas sesiones repletas de pop, soul y funk; el dj italiano Raver Jewish, que hará una sesión única mediante distintos estilos como funk, house y electro; y Ari Up, alter ego de la periodista Ariana Díaz Celma.

Además, tendrán lugar las actuaciones del grupo Bearoid, con su pop electrónico, melódico, bailable, con tintes de soul y house clásico; The Man Who Sold The World, banda tributo a David Bowie liderada por el músico Josep Xortó; y Lessus, con su propuesta mezcla del groove, el soul y los beats más electrizantes. ​

Apunta para que no te pierdas nada este fin de semana:

28 DE OCTUBRE

14:30 ARIUP

17:00 LESSUS

18:30 DELAFÉ

20:00 RAVER JEWISH

29 DE OCTUBRE

14:30 MIQUI PUIG

17:00 THE MAN WHO SOLD THE WORLD

18:30 BEAROID

19:30 BIGOTT

MONUMENTAL CLUB

28 y 29 de octubre

LA MONUMENTAL – BARCELONA

Gran Via de Les Corts Catalanes 749

HORARIO: DE 12:00 a 22:00

PRECIO: 2€ y a partir de las 17:00 3€

MÁS INFORMACIÓN:

www.monumental-club.com