N.E.R.D. presentan su nuevo disco en directo por todo lo alto

Sin duda, el retorno de N.E.R.D. es uno de los acontecimientos del otoño, y así lo demostró su primer concierto en los últimos tres años con el que presentaron su nuevo disco en California, Estados Unidos. Este nuevo trabajo se va a llamar No One Ever Really Dies, y cuenta con un listado impresionante de colaboradores, con nombres como Rihanna, Kendrick Lamar, André 3000, .M.I.A., Gucci Mane, Future, Wale y Ed Sheeran.

Aún no sabemos cuándo saldrá a la venta, pero sí tenemos un listado preliminar de las canciones que incluirá, aunque no tienen porque ir necesariamente en este orden. Os dejamos igualmente con un vídeo en el que nos podemos hacer una idea de cómo fue la impresionante presentación en directo.

Tracklist provisional de No One Ever Really Dies:

01 Deep Down Body Thirst

02 Lemon [ft. Rihanna] 03 Voilà [ft. Gucci Mane and Wale] 04 1000 [ft. Future] 05 Don’t Don’t Do It [ft. Kendrick Lamar] 06 Kites [ft. Kendrick Lamar and M.I.A.] 07 ESP

08 Lightning Fire Magic Prayer

09 Rollinem 7’s [ft. André 3000] 10 Lifting You [ft. Ed Sheeran] 11 Secret Life of Tigers