N.E.R.D. confirma fecha y portada de su nuevo disco

N.E.R.D, el trío compuesto por Pharrell Williams, Chad Hugo y Shay Haley, ha confirmado a través de Twitter que su nuevo disco será publicado el próximo 15 de diciembre. Al mismo tiempo, Pharrell, encargado de hacernos llegar las buenas noticias, ha compartido la portada de este esperado No_One Ever Really Dies.

NO_ONE EVER REALLY DIES. DECEMBER 15 pic.twitter.com/iMWSIPVns8 — Pharrell Williams (@Pharrell) November 22, 2017

Con este trabajo, el trío estadounidense pone fin a un silencio de siete años desde que publicasen Nothing en 2010, con la excepción de su participación en la banda sonora de The SpongeBob Movie en 2014.

Tras dejarnos escuchar un par de adelantos y hacer una gran presentación en directo en Los Ángeles, ya era hora de ponerle fecha al lanzamiento, que llegará en pleno campaña de Navidad y cuenta con colaboraciones de relumbrón como André 3000, Rihanna, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, MIA, Future, Gucci Mane o Wale.

Os dejamos con el tracklist del álbum completo a continuación:

01 Deep Down Body Thirst

02 Lemon [ft. Rihanna] 03 Voilà [ft. Gucci Mane and Wale] 04 1000 [ft. Future] 05 Don’t Don’t Do It [ft. Kendrick Lamar] 06 Kites [ft. Kendrick Lamar and M.I.A.] 07 ESP

08 Lightning Fire Magic Prayer

09 Rollinem 7’s [ft. André 3000] 10 Lifting You [ft. Ed Sheeran] 11 Secret Life of Tigers