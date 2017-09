My Bloody Valentine podría lanzar un nuevo álbum en 2018

My Bloody Valentine estaría preparando un nuevo álbum que vería la luz el próximo año 2018, tal y como cuenta la biografía del fundador del grupo, Kevin Shields, en la web del festival Norður og Niðu, que se celebra del 27 al 30 de Diciembre en Islandia.

Ayer se confirmó la actuación de Kevin Shield en el Norður og Niðu, festival organizado por Sigur Ros. En la web del evento se crearon biografías de cada uno de los artistas que participaran, y en la de Kevin aparece que actualmente “está terminando una versión analógica en vinilo de Loveless y Is not Anything y también está trabajando en material para un nuevo álbum de My Bloody Valentine que será lanzado en 2018.”

Sin duda es una muy buena noticia para los seguidores de la banda, ya que seria la continuación de su ultimo álbum MBV que fue publicado en 2013, y para el cual los fans ya tuvieron que esperar 22 años desde su predecesor Loveless en 1991.

El mismo Kevin Shields reconoció en una entrevista en 2013 que entendía perfectamente el escepticismo de los fans ante la idea de que realmente llegara a publicarse un cuarto álbum, pero les pidió que esperaran, y MBV llego con su consecuente gira.

Armémonos de paciencia para esperar el nuevo disco de My Bloody Valentine.