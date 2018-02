My Bloody Valentine lanzan un vinilo secreto

La banda irlandesa de shoegaze trabaja en su cuarto trabajo de estudio. Antes de que llegue esa referencia, My Bloody Valentine reeditaron sus dos primeros álbumes. La nueva edición de Isn’t Anything tenía una sorpresa. El grupo lo ha confirmado a través de Twitter.

Algunos envíos del material traían un corte alternativo y un estampado diferente del original. De esta forma, algunos seguidores han tenido la suerte de recibir una versión exclusiva del primer largo de la formación.

Un concierto en 2018

My Bloody Valentine tan solo tienen una fecha confirmada en 2018. Estarán en el Sonic Mania Festival japonés que se celebra en agosto. Otros artistas como Nine Inch Nails o Marshmello también han sido confirmados en su programación.

Kevin Shields, cantante de My Bloody Valentine, describió recientemente el próximo trabajo: “En algunos puntos, es bastante sencillo. El disco que estoy haciendo ahora no trata tanto sobre la muerte y el cambio, como si lo hace de la liberación del alma“. Además, añadió que empezaron con la idea de hacer un EP. Finalmente será un LP, que no será largo. Así lo aclaró Shields: “No quiero que sea doble, ni que sea muy largo“.