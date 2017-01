“Music Is The Answer”, nuevo vídeo de Joe Goddard (Hot Chip) en solitario

Poco a poco nos acercamos en el calendario a la fecha de lanzamiento del primer trabajo en solitario de Joe Goddar, uno de los miembros del grupo Hot Chip. Su debut verá la luz el próximo 21 de Abril con el título de Electric Lines. Mientras eso ocurre, el artista británico nos ha desvelado el vídeo de uno de los temas que irán incluido en su álbum y que lleva por título Music Is The Answer, continuación de su anterior sencillo Lose Your Love.

En palabras de Goddard “…He trabajado realmente duro en este disco, así que si resultara una basura, debería dejarlo y ponerme a cultivar verduras para cuando llegue el próximo apocalipsis zombi…”. El artista también ha añadido ”… Personalmente pienso que es muy bueno, al igual que el próximo single titulado Music Is The Answer”.El disco lleva por título Electric Lines, que significa el viaje a través de toda la música electrónica que he amado durante todos estos años …”

El vídeo de Music Is The Answer ha sido dirigido por The Shynola creative colective, responsables de algunos vídeos legendarios como Pyramid Song de Radiohead, E-pro de Beck, Good Song de Blur o la maravilla psicodélica Go With The Flow de Queens Of The Stone Age.

Sobre el videoclip, uno de sus autores ha declarado”…Estuvimos leyendo sobre el satélite AWOL Hitomi, y también el increíble holograma de Pinchas Gutter, lo que nos llevó a imaginar una historia sobre un satélite perdido en la inmensidad del espacio transmitiendo un mensaje grabado de esperanza”.

Como ya hemos comentado, el disco de debut en solitario de Joe Goddard, Electric Lines verá la luz el 21 de Abril vía Greco Roman y Domino records, aunque ya puedes hacer tu reserva aquí.