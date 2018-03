Mujeres en la música: Stevie Nicks

Antes de entrar en materia, quiero dedicar este artículo a todas las mujeres que luchan a diario por la igualdad. Todas y cada una de vosotras sois especiales, eso ya lo sabéis, y os animo a seguir luchando porque por desgracia queda mucho por hacer.

Hoy quiero hacer un homenaje una de las mujeres que más admiro en el mundo de la música, tanto por su trayectoria profesional como personal. Este es mi homenaje y agradecimiento a Stevie Nicks.

La primera vez que supe de ella fue allá por 2010 cuando escuché por primera vez el sublime Rumours, de Fleetwood Mac. Como a muchos que han escuchado este álbum, hubo una canción que destacó por encima del resto. Se trata de Go Your Own Way, escrita por Lindsey Buckingham. Unos años después, comentando este disco con mi mejor amiga, supimos de la historia que oculta esta canción. Lindsey Buckingham habla en ella sobre su ruptura con Stevie Nicks, y es ella quien hace los coros. No volví a escuchar esa canción de la misma forma. Ahora siempre me sumerjo en la voz de Stevie Nicks, tengo la impresión de que logró transformar el doloroso mensaje de aquella canción para hacerlo propio. Me insufló esa energía para enfrentarme a las adversidades con el objetivo de sacar provecho de ellas en lugar de dejarme vencer, especialmente en un terreno tan doloroso como es el del amor.

A partir de ese momento empecé a leer más sobre Stevie Nicks, y mi admiración no dejó de crecer. Ha conseguido que su nombre y su trayectoria queden para la posteridad en la historia de la música. En 1998 entró junto con el resto de componentes de Fleetwood Mac en el Rock and Roll Hall of Fame, y es considerada como la Reina del Rock para la revista Rolling Stone. Es sin duda alguna el gran ejemplo de un carisma embriagador unas letras que traspasan el cuerpo hasta llegar a lo más profundo de nosotros, y una muestra constante de generosidad y personalidad únicas tanto dentro como fuera del ámbito musical.

Un ejemplo de generosidad y compromiso en su vida personal

Stevie Nicks ha roto con los convencionalismos de nuestra sociedad. Tal y como declaró en 2006, no ha querido ser madre porque no era su misión serlo. Ella considera que su misión es hacer canciones para hacer sentir mejor a las madres y a las esposas.

Un referente musical, un ejemplo para las mujeres y una persona altruista y excelsamente generosa. En 2006 creó una fundación llamada Stevie Nicks Soldier’s Angel Foundation, en la que el objetivo es utilizar la música como terapia para los soldados que regresaban heridos de Afganistán o Irak, y también lleva a cabo numerosos eventos benéficos para destinar las recaudaciones a obras de caridad.

Aquí os dejo mis tres canciones favoritas en homenaje a una artista superlativa, y persona inconmensurable. Gracias Stevie Nicks por ser un ejemplo no sólo para las mujeres, sino para toda la sociedad.