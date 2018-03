Mujeres en la música: Cris Lizárraga y Lore Billelabeitia de Belako

Hoy es 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, y desde aquí se ha iniciado una excelente iniciativa para apoyar las reivindicaciones de la huelga feminista. Un hecho que tiene que servir como reflexión para todos y todas, porque la igualdad entre mujeres y hombres se tiene que lograr a través de cada una de las personas del país.

Al ser joven no he tenido una artista femenina tan trascendente en la música como inspiración. Por ello, me he querido fijar en una de las bandas que, en mi opinión, mejor representan la diversidad y la paridad en la escena alternativa nacional. Sí, estoy hablando de Belako, formados por dos mujeres y dos hombres. Pero, además, es un cuarteto que lucha constantemente por la visualización de las músicas.

No sólo se muestra en los miembros del grupo esa diversidad, porque su sonido es cada vez más heterogéneo, y sus letras han mejorado en crítica y denuncia social. Uno de los mayores ejemplos es uno de los últimos sencillos de Belako, Over The Edge. La pieza trata uno de los problemas más graves de nuestra sociedad: los casos de violencia machista en los que los hombres asesinan a mujeres. Para reproducirlo han materializado un videoclip impactante y reivindicativo.

Encontronazo con la prensa machista

Hace un año, Cris Lizárraga, vocalista y teclista, compartió una carta en la que denunciaba la forma en la que se cosificaba tanto a ella, como a Lore Billelabeitia, desde distintos medios y periodistas “especializados”. Yo, estudiante de periodismo, sé perfectamente a qué comentarios y cronista (no me apetece dar el nombre) se refiere en su mensaje y, sinceramente, me avergüenzan. Mensajes metidos sin venir a cuento que se limitan a valorar artistas de un talento descomunal por su físico. Podéis recordar la carta a continuación.

Momento dulce para la escena

Belako, que acaban de lanzar su tercera referencia, Render Me Numb, Trivial Violence, es uno de los mayores exponentes de lo que debe ser la música. Por ello, animo a que todas las artistas que quieran seguir su ejemplo, lo hagan. Porque, si una cosa es cierta, es que ellas cantan mejor que nosotros.

Así se refleja en una época en la que están surgiendo una gran cantidad de mujeres en la escena alternativa internacional y nacional. Y todas de un talento indudable. A algunas artistas forjadas en tierras vascas, seguramente, las ha influenciado y animado el éxito logrado por Belako, y sobre todo, por su vocalista y su bajista. A todas ellas, (Izaro Andres; Julia Urreaga de Rural Zombies; Helena Malvido y Llúcia Pla de Lester y Eliza; Bea, Ana y Elena de SERPIENTE; Izaskun González de RRUCCULLA; y muchas otras que me dejo en el tintero) va dedicado este artículo.