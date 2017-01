Muere Paloma Chamorro, periodista icónica y guía cultural de este país

Hablar de Paloma Chamorro es hacerlo de aquel maravilloso programa de principios de los 80, La Edad de Oro de TVE, programa que sirvió como escaparate sobre todo a la música en directo y a la movida madrileña. Hoy hemos sabido que la periodista falleció ayer a la edad de 68 años.

La presentadora de característica melena comenzó a trabajar en Televisión española a principios de los años setenta, en espacios de divulgación cultural, artística y literaria como Galería, Cultura 2 o Imágenes ,en los que llegó a entrevistar a Salvador Dalí o Joan Miró.

Pero su salto a la popularidad llegó gracias a La edad de oro, de TVE, dedicado a las nuevas tendencias musicales, artísticas y culturales y que logró a través de la cámara dar visibilidad a la emergente movida madrileña y llevarla hasta los salones de nuestras casas.

Por su plató pasaron Radio Futura, Almodóvar y McNamara, Alaska y Dinarama o La Mode entre muchos otros. También grandes del panorama internacional como The Durutti Column, Cabaret Voltaire, Violent Femmes, Marc Almond, Echo & The Bunnymen o The Smiths y siempre tocando en directo en TVE.

Fue el programa más influyente y transgresor de los ochenta. En él lo imprevisible era la norma característica.Las entrevistas y actuaciones en directo eran un fiel reflejo de lo que sucedía en la escena cultural en aquella época de transición. Un derroche de locura, energía y de inspiración, y La edad de Oro era la plataforma para reflejar lo que estaba ocurriendo musical y artísticamente en España y, sobre todo, hacer un programa de música con sonido directo. El anterior programa televisivo, Aplauso, no lo hacía. La presentadora recordaba cómo le indignó ver a Ramones, una de sus bandas de cabecera, hacer playback en un plató de televisión.

Chamorro estuvo al frente del programa durante los 55 programas que se emitieron, de 1983 a 1985, y fue precisamente en 1985 cuando cerraron el programa tras aparecer en él un crucifijo con una cabeza de cerdo, hecho por el que juzgaron a la presentadora por un delito de ofensas a la religión, siendo absuelta en 1990.

Tras el cierre de La Edad de Oro, Chamorro volvería a TVE con programas dedicado a las artes plásticas: La estación de Perpiñán (1987) y La realidad inventada (1988). Y, a partir de ahí, poco a poco, fue desapareciendo de la vida pública.

Gracias Paloma porque La Edad de Oro forma parte y cambió la vida de muchos de nosotros. Descanse en paz, y todo nuestro respeto y cariño a sus familiares.