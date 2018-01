Muere Mark E Smith, fundador y alma de The Fall

Termina este miércoles 24 de enero con una triste noticia: Mark E Smith, alma y fundador de The Fall, ha fallecido a los 60 años. La noticia ha sido comunicada oficialmente por la propia manager de la banda, Pam Vander, a través de una cuenta de twitter en la que normalmente se compartían noticias y novedades sobre la banda: “Es con profundo pesar que anunciamos el fallecimiento de Mark E. Smith. Falleció esta misma mañana en su casa. En los próximos días compartiremos un comunicado más detallado. Mientras tanto, Pam y la familia de Mark solicitan privacidad en este momento tan triste“.

The day I've been dreading.

"It is with deep regret that we announce the passing of Mark E. Smith. He passed this morning at home…. 1/2

— Fall news (@fallnews) January 24, 2018