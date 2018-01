El músico británico Jim Rodford, bajista de The Kinks y The Zombies, falleció el sábado 20 de enero a los 76 años de edad a consecuencia de una caída por unas escaleras, según informó este domingo el músico Rod Argent en la página oficial en Facebook y la cuenta oficial en Twitter de The Zombies.

En un largo comunicado, el primo y “amigo de por vida” del músico, destaca la faceta de Rodford como “magnífico bajista”, con una vida dedicada a la música “hasta el final”. Un músico con un “compromiso absolutamente inquebrantable y una lealtad y energía increíbles”.

El informe, en el que también recuerda lo inextricablemente ligado que estuvo a la historia de The Zombies desde un principio, concluye: “Lo vamos a echar increíblemente de menos. Descansa en paz y que Dios te bendiga querido amigo”.

Rod Argent y Jim Rodford fueron los miembros originales de la banda Argent, a finales de los años sesenta, con el baterista Bob Henrit y el teclista Russ Ballard. Miembro de The Kinks desde 1978, Jim Rodford volvería a unir en 2004 sus pasos a los de Argent en The Zombies, una vez disuelta en 1996 la banda liderada por los hermanos Ray y Dave Davies. Un músico, este último, que también ha rendido un sentido homenaje en su cuenta oficial en Twitter a su colega durante 19 años:

“Estoy devastado por la pérdida repentina de Jim. Estoy demasiado destrozado para juntar las palabras, es un golpe. Siempre pensé que Jim viviría para siempre en la verdadera moda del roncanrol”, confiesa, y concluye: “Fue una parte integral de los últimos años deThe Kinks. Descanse en paz”.

I’m devastated Jim’s sudden loss I’m too broken up to put words together it’s such a shock i always thought Jim would live forever in true rock and roll fashion – strange – great friend great musician great man – he was an integral part of theKinks later years RIP #JimRodford pic.twitter.com/rL5vAuuVwp

