Muere Charles Bradley a los 68 años

Hace casi un año, octubre de 2016, los más acérrimos del soul quedaban paralizados al conocer la noticia. El cantante estadounidense Charles Bradley fue diagnosticado de cáncer de estómago y, aunque parecía que estaba controlado, a principios de año la alerta volvió.

A principios de mes Bradley se vio obligado a cancelar varios directos por su recaída pero, aun con reposo y el consiguiente tratamiento, ocurrió lo peor, el cáncer hizo metástasis y se desarrolló en su hígado. Finalmente ha fallecido a los 68 años de edad dejando a sus seguidores Changes, su último álbum lanzado este mismo año. Su vida fue plasmada en 2012 en el documental “Charles Bradley: Soul of America” con el fin de ampliar su carrera y transmitir su música a un público mayor.

Cuando canceló fechas declaró: “Prometo luchar contra este obstáculo como lo he hecho contra los muchos otros obstáculos en mi vida”. Asimismo, quiso agradecer su apoyo a los fans: “Su ánimo realmente me levantó y me mantuvo en pie. Me siento honrado y contento de estar de vuelta”.

Descanse en paz.