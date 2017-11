En los próximos meses se avecinan numerosas novedades de Mudhoney. Por un lado, tendremos su nuevo disco en directo, que se titulará LiE, pero además lanzarán su primer álbum de estudio desde el año 2013.

El trabajo en directo, cuyo título en realidad responde a Live in Europe, ha sido grabado a lo largo de las fechas de la gira europea que la banda protagonizó el año pasado. Todo el material recorre su discografía, con la única excepción de una versión del Editions of You de Roxy Music.

Para presentarnos este trabajo que verá la luz el 18 de enero a través de Sub Pop Records, comparten un primer adelanto con la versión en directo de Judgement, Rage, Retribution and Thyme.

Sin duda, un aperitivo de lujo antes de que nos ofrezcan su nuevo trabajo de estudio, en el que ya están trabajando de cara a su lanzamiento en algún momento del año que viene.

Mientras, os dejamos con el tracklist de este LiE:

01 Fuzz Gun ‘91

02 Get Into Yours

03 Poisoned Water

04 The Final Course

05 What to Do With the Neutral

06 I’m Now

07 Judgement, Rage, Retribution and Thyme

08 I Like It Small

09 Suck You Dry

10 Editions of You

11 Broken Hands