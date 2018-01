Mouse of Mars anuncian álbum con grandes colaboraciones

Tras varios años de silencio, el dúo alemán Mouse of Mars regresa con nuevo trabajo. Pero ya no es solo que vuelven sino que lo hacen con grandes colaboraciones que dejan entrever que la música electrónica puede abrazar perfectamente el indie más puro.

Pero además es una vuelta más anhelada gracias a sus colaboradores, músicos de rabiosa actualidad como son parte de la formación de The National (Aaron and Bryce Dessner) y Bon Iver o miembros de Beirut.

El disco tendrá por nombre Dimensional People y contendrá las siguientes canciones:

01 Dimensional People Part I

02 Dimensional People Part II

03 Dimensional People Part III

04 Foul Mouth

05. Aviation

06 Parliament Of Aliens Part I

07 Daylight

08 Tear To My Eye

09 Parliament Of Aliens Part II

10 Parliament Of Aliens Part III

11 Résumé

12 Sidney In A Cup

Este trabajo, que verá la luz el día 13 de abril, promete no ser un disco al uso, al menos en la parte sonora, ¿Por qué? Según ellos mismos lo definen será una experiencia que tratará de mezclar el sonidos de objetos con tecnología y creemos que se han rodeado de grandes expertos, aunque su experiencia ya les avala.

Estamos seguro que algo bueno se avecina para Mouse of Mars y nosotros os informaremos.