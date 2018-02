Mount Eerie estrena nuevo tema: escucha “Tintin in Tibet”

Phil Elverum, la mente pensante que se haya detrás del proyecto de folk rock Mount Eerie, publicó el año pasado el álbum más doloroso que jamás ha escrito: A Crow Looked At Me. Dedicado a su recién fallecida esposa, Elverum hacía en aquel trabajo un estudio del dolor y la melancolía del recuerdo de su mujer, con canciones dedicadas a la memoria de Geneviève Castrée y a la hija que dejó. Hace unos meses, Phil confirmaba que el sucesor de este LP estaba a la vuelta de la esquina y se titularía Now Only, que acompañó con un adelanto de 11 minutos titulado Distortion. Ahora vuelve a cimentar el camino de su nuevo álbum con otro corte, esta vez más concreto: Tintin in Tibet.

En esta Tintin in Tibet de cuatro minutos nos seguimos encontrando con los ingredientes que poblaban aquel A Crow Looked At Me: instrumentación sin grandes histrionismos, poca percusión, guitarras eléctricas que pasan a ser acústicas y voz dolorosa que canta relatos autobiográficos, algo en la línea de Mark Kozelek pero más frágil.

Más detalles sobre el nuevo álbum de Mount Eerie

Este nuevo trabajo de estudio llegará al mercado el próximo 16 de marzo a través del sello del propio Phil y se presentará en una serie de fechas en Estados Unidos y Japón. Aún no hay confirmada parada en nuestro país.