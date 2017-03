Motor Circus cierra su cartel musical con Crystal Fighters, Love of Lesbian y Rock Nights

Por si un cartel con Iggy Pop, Fatboy Slim, The Zombie Kids y Los Zigarros no fuese suficientemente atractivo, la primera edición de Motor Circus Festival, que tendrá lugar el 6 de mayo en El Puerto de Santa María, junto a la playa de La Puntilla, para celebrar el Gran Premio Red Bull de España de Motociclismo, que se celebra ese mismo día, ha incorporado a su cartel a tres nombres tan atractivos como Crystal Fighters, Love of Lesbian y las Rock Nights de Ibiza con Colin Peters, Silvia Superstar y Nasty Mondays.

Además, en la parte más deportiva, el rider de Red Bull X-Fighters, Dany Torres, hará una exhibición de este espectacular show el 6 de mayo en la Ciudad Deportiva de El Puerto de Santa María, lo que seguro que encantará a los aficionados al motor.

Estamos ante una cita imprescindible para los amantes del motor y la música, ya que el festival tiene una ubicación privilegiada a tan solo 5 minutos del centro y a 15 del Circuito de Jerez. La entrada general se mantendrá a 29,95 € hasta el próximo viernes 24 de marzo a las 12:00, momento en que tendrán un precio de 39,95 €. Las entradas VIP pasarán de 55 a 75 €. Ambos tipos de entradas están disponibles a través de la página web www.motorcircus.es.