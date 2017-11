Morrissey vuelve a meterse en un lío al opinar de las acusaciones hacia Kevin Spacey

Allí donde haya una polémica, Morrissey siempre está el primero para lanzarse de cabeza hacia ella, aunque no tenga nada que ver con su música ni su carrera. En una entrevista con el Spegel alemán, Morrissey ha opinado sobre los recientes escándalos por acoso sexual que se están destapando en el entorno de Hollywood y también de la propia música. En concreto, el ex líder de The Smiths ha hablado de las acusaciones por conductas sexuales inapropiadas hacia el actor Kevin Spacey, afirmando que “no suenan muy creíbles” y que el actor está “siendo atacado innecesariamente”.

Por si fuera poco, Morrissey asegura que el problema de las supuestas víctimas no es tanto el abuso en sí, sino la decepción, ya que en su opinión, si las cosas les hubieran salido bien, si les hubiera proporcionado una buena carrera, no hablarían sobre ello. Tremendo…

Pero no os creáis que la cosa queda ahí, ya que da un paso más allá y entra a culpabilizar a la víctima antes que al agresor en el caso del actor Anthony Rapp, que afirmó haber sido acosado sexualmente por Spacey cuando tenía 14 años. “Kevin tenía 26 y el chico tenía 14 años. Uno se pregunta dónde estaban los padres del chico y por qué el chico no sabía lo que podría pasar. No sé vosotros, pero en mi juventud ya nunca he estado en situaciones como ésta. Nunca. Yo era muy consciente de lo que podía pasar. Si estás en la habitación de alguien, tienes que ser consciente de lo que puede ocurrir. Todo eso no me suena muy creíble“.

Evidentemente, las palabras de Morrissey han sido recibidas con estupor por numerosas personas, quienes no se pueden creer esta última gran metedura de pata, por llamarlo de algún modo, del genial artista, que se encuentra presentando su nuevo disco Low In High School.