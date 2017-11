Morrissey revela otro tema de su nuevo disco

El ex-frontman de los Smiths sigue destapando y avanzando música de su próximo álbum, Low In High School. Este trabajo llegará en poco más de una semana, concretamente el 17 de este mes. Se trata del tercer corte que comparte el vocalista del que será su undécimo disco en solitario.

Jacky`s Only Happy When She’s Up On Stage, título de la pieza, viene acompañada de una imagen en la que aparece una chica medio desnuda, vestida con un conjunto hecho a través de un saco de plástico. Está fotografía ha sido realizada por el artista alemán Miron Zownir.

Es el tercer adelanto de la cercana referencia de Morrissey. Antes llegaron Spent The Day In Bed, junto a un videoclip protagonizado por el futbolista Joey Barton; y I Wish You Lonely. Además, ya había interpretado la canción en una sesión del programa Maida Vale de la cadena británica BBC 6 Music. En la actuación incluyó las palabras “Brexit, Exit“, que no aparecen en la versión de estudio.

Este fin de semana el cantante británico ha sido noticia por culpa del concierto que ha suspendido en California. ¿El motivo? Al parecer los termómetros californianos registraban unos datos demasiado bajos para que Moz saliera a escena.