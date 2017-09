Morrissey presenta su nuevo sencillo y posibles destinos de gira

Hace nada el ex miembro de The Smiths, Morrissey, hizo arder las redes cuando finalmente se unió a Twitter abriendo una cuenta con su nombre. Su primer tweet decía: “paso todo el día en la cama”.

Spent the day in bed… — Morrissey (@officialmoz) September 18, 2017

Pues bien, la BBC, concretamente BBC 6 Music, ha corroborado que este es el título de su nuevo single, “Spent the Day in Bed”, y es más, el propio Morrissey ha compartido en su cuenta de YouTube un lyric vídeo que lo reafirma. Este tema formará parte de su futuro álbum, Low In High School, que saldrá a la venta el 17 de noviembre y que ya puede reservarse.

Además, en su cuenta de Twitter el artista escribió: “OR WA CA AZ UT CO MO IL MI DC NY PA MA”. Todo apunta a que estas sílabas sean siglas y/o acrónimos de futuros destinos de la gira de presentación de su undécimo trabajo. Tras su polémica portada este LP puso en jaque a muchas tiendas de música de Reino Unido que expandieron el rumor de que no lo venderían. Esto le ha servido al artista como promoción más que como infortunio y las expectativas por poder escucharlo no han hecho más que aumentar en las últimas semanas.