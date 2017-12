Morrissey intenta explicar sus polémicas declaraciones sobre Kevin Spacey y Donald Trump

Leyendo las noticias, se podría pensar que Morrissey se dedica principalmente a cancelar conciertos (el último este mismo fin de semana) y meterse en un lío tras otro con sus polémicas declaraciones. Recientemente, como recordaréis, se puso a opinar sobre Kevin Spacey y Donald Trump en una entrevista con el alemán Der Spiegel y debido al revuelo que originaron sus palabras, el ex-lider de The Smiths ha sacado un nuevo comunicado con el que, a su manera, intenta explicarse.

Para empezar, claro, la culpa es del periodista de Der Spiegel, que le citó incorrectamente y sacó sus palabras de contexto. Nada que no hayamos oído tantas veces, ¿verdad?

Quizá, para que no pueda haber malinterpretaciones ante su nuevo comunicado, lo mejor es que podáis leerlo traducido al completo a continuación.

“Hace unas semanas, permití de forma absurda que el medio alemán Der Spiegel tuviese acceso a mi vida. Teniendo en cuenta que volaron con entusiasmo desde mibamada Berlín a mi amada Los Ángeles para hablar y reír, asumí un entendimiento común.

¿Mataría a Donald Trump? No, nunca. ¿Respaldaría las inclinaciones privadas de Kevin Spacey? No, nunca. ¿Alguna vez apoyaría el abuso de niños? No, nunca. ¿Respaldaría el acoso sexual? No, nunca. ¿Apoyaría la violación? No, nunca. ¿Der Spiegel transmitiría mis puntos de vista de manera justa? No, nunca. ¿Volvería a hablar alguna vez con los medios impresos? No, nunca.

En el mundo de la música, como en el de la política, si muestras signos de poder marcar la diferencia, serás bloqueado, y te arrancarán los brazos. En el mismo mundo de la música, si no tienes nada que decir, si tu cerebro está congelado y tus estúpidas canciones son como los ojos de un pez muerto, entonces tu posición número 1 espera sin ser solicitada, y tus reseñas de cinco estrellas mantendrán la prensa viva. La música es eternidad, y este comienzo de 2018 es el momento para ser nuevo y diferente. Pero debes olvidarte de los medios impresos que están obsesionados con su propio reflejo y no quieren los tuyos.



Ve por la vida sin huevos y sin cerebro, con la mente nublada y sucia, y te usarán como una pequeña bolsa de estiércol. ¿Puedes oír el viento entre cada una de tus orejas?

Nuestra petición a Der Spiegel para que publiquen una versión en audio sin editar de la entrevista ha sido rechazada. Con eso ya tenéis vuestra respuesta“.

Recordemos que, además de meterse en líos, Morrissey lanzó su nuevo disco Low In High School en noviembre.