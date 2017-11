Morrissey estrena canción de The Smiths en directo después de 30 años

Aunque parezca mentira, ningún miembro de los Smiths había tocado jamás en directo la canción I Started Something I Couldn’t Finish, perteneciente al último trabajo de la banda, Strangeways, Here We Come.

Por eso, la sorpresa y la emoción de los asistentes a su concierto en Portland, Estados Unidos, fue enorme al escucharla por primera vez desde su publicación oficial en el año 1987 en la gira que en estos momentos Morrissey está ofreciendo en Estados Unidos como calentamiento previo a la publicación de su nuevo disco Low in High School.

Además, el siempre polémico cantante británico ha sido actualidad estos días tras protagonizar la nueva campaña de la asociación PETA para intentar salvar vidas del máximo de pavos posibles ante las inminentes fiestas de Acción de Gracias.

Os dejamos con el vídeo de la interpretación de Morrissey y esta canción en su estreno en directo después de 30 años.

https://youtu.be/UUs_3-EPTXY