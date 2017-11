Morrissey es la imagen de la PETA en su nueva campaña por los derechos de los pavos

Una vez más, Morrissey se erige como uno de los principales defensores de los derechos de los animales en el mundo de la música y vuelve a participar en la nueva campaña de la organización PETA bajo el lema “las vacaciones son un asesinato para los pavos”. Como os podéis imaginar, en Estados Unidos se acerca Acción de Gracias, una fiesta en la que millones de estadounidenses se reúnen para cenar alrededor de la mesa precisamente este animal, por lo que el consumo se cuenta por millones y de ahí la razón detrás de esta campaña.

En los anuncios, podemos ver una caricatura de Morrissey sujetando el eslogan de la campaña mientras un gato se posa en su hombro. Desde luego, el compromiso del británico con los derechos de los animales es sobradamente conocido desde su época con The Smiths con títulos tan evidentes como Meat is Murder o el hecho de que no se pueden vender productos cárnicos durante sus conciertos, una condición innegociable para el autor.

En cuanto a lo puramente musical, el nuevo disco de Morrissey llegará el 17 de noviembre, cuando podremos escuchar este Low In High School que ha sido grabado en Francia e Italia junto al productor musical Joe Chiccarelli, Esperemos que la salud acompañe al genial artista y le podamos tener de visita pronto.