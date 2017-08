Mordem, el nuevo proyecto de Elba Fernández, anuncia su disco debut

Haciendo memoria, algunos seguro que recordaréis a Elba Fernández bajo su anterior nombre de Jane Joyd, con el que logro varios éxitos como, por ejemplo, ganar el Proyecto Demo consiguiendo así formar parte del cartel del FIB.

El 29 de Septiembre verá la luz Fragments To Dominate The Silence, el primer disco bajo su nuevo nombre, Mordem. Se trata de la palabra gallega para “muerden”, sacada de un poema de Rosalía de Castro, pero aunque vuelva a esconderse tras un pseudónimo, Elba reconoce que Fragments To Dominate The Silence es “su trabajo más autobiográfico, pero también el más introspectivo, pues dota a sus relatos de cualidades cinematográficas y se sirve de vidas ajenas para narrar experiencias propias”.

En este nuevo trabajo, la querencia al folk ha dado paso a sonidos más variados, a veces cercanos al trip hop, otras al nuevo R&B, el ambient, el pop, el dreampop… atravesado todo ello por pianos contemporáneos que van vertebrando, junto con la voz y los coros, un nuevo estilo más nórdico y menos americano.

Además de la voz de Elba Fernández, en el disco suenan los pianos de Xavi Font y las guitarras de Manuel Cabezalí, todo ello producido por David Unison y cuidadosamente grabado por Luca Petricca.