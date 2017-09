Monjas armadas protagonistas del nuevo vídeo de Marilyn Manson

We Know Where You Fucking Live, es el single del nuevo disco de Marilyn Manson y su videoclip desde luego no te va a dejar indiferente.

Como protagonistas nos encontramos a un grupo de monjas armadas que deciden arrasar con todo lo que está a su paso. No es nada nuevo en el artista ser objeto de polémica y controversia, no podíamos esperar menos de él. Junto a la pandilla de monjas, con atuendos muy ajustados además de armadas con metralletas y lanzacohetes está Marilyn ayudándolas a reventar la paz de un pacífico vecindario.

“¿Qué hace un bonito lugar como este… cerca de gente como nosotros?” murmura Manson mientras invade con su séquito de monjas varias casas de este lugar. Estamos más que acostumbrados a toparnos con este tipo de contenido por parte de la estrella metalera, pero eso no quita que prácticamente al 100% cree mucha polémica.

Aunque el nuevo disco del artista, Heaven Upside Down, sale a la venta el próximo 6 de octubre ya se saben los nombres de los temas que lo van a componer. Compuesto por un total de 10 pistas nos encontramos con Revelation, Tattooed, In Reverse, WE KNOW WHERE YOU F**ING LIVE, SAY10, KILL4ME, Saturnalia, JE$U$ CRI$I$, Blood Honey, Heaven Upside Down y Threats of Romance.

Os dejamos con el nuevo videoclip de Marilyn Manson.