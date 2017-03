Mogwai nos anuncia fecha de concierto en Madrid: 25 de octubre

La banda escocesa procedente de Glasgow ha anunciado su vuelta a la capital española con un concierto el próximo día 25 de octubre de 2017 en el que presentarán el que será su nuevo y noveno disco de su carrera artística. Ha sido producido por Dave Fridmann, y aunque aún desconocemos el título o la fecha oficial de lanzamiento, no tenemos ninguna duda de que será todo un espectáculo, pues no los hemos vuelto a ver pisar nuestro país desde su última visita ya en 2011.

La sala La Riviera será testigo de su próximo concierto, que acogerá a más de mil fanáticos de la banda que sigue dando que hablar desde su formación allá por1995. Las entradas estarán disponibles a partir de hoy 22 de marzo (miércoles) en diferentes webs como Ticketmaster y rondan los 28 euros/entrada.

Mogwai pertenecen a la corriente del rock alternativo o post-rock como algunos lo quieren encasillar. Estos comenzaron su trayectoria en 1995 y tan sólo dos años después publicaron su álbum de debut, Mogwai Young Team (1997)

No sabíamos nada del grupo británico desde 2014 cuando presentaron su último trabajo Rave Tapes en el que ya veíamos grandes cambios desde su comienzos. Stuart Braithwaite a la guitarra, Barry Burns a la guitarra y el piano, Dominic Aitchison al bajo y Martin Bulloch a la batería son actualmente los integrantes del grupo del que no tenemos dudar que oiremos mucho durante estos meses con su futuro trabajo del que actualmente no tenemos mucha información y su próxima visita a Madrid.