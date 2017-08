Mogwai lanza nuevo tema a menos de una semana de su nuevo álbum

Every Country’s Sun saldrá a la venta el 1 de septiembre gracias a las compañías Rock Action, en Reino Unido, Temporary Residence, en Estados Unidos; y Spunk, en Australia. Ya conocíamos Colverine y Party in the Dark, pero a falta de menos de una semana del lanzamiento del LP, Mogwai ha decidido publicar un nuevo tema, Eternal Panther.

Esta pista no estará en su nuevo trabajo, sino que forma parte de la cara B del vinilo de 7’’ de Party in the Dark, segundo sencillo. Los escoceses se pondrán en ruta a lo largo del otoño en una gira mundial de presentación de su undécimo LP de estudio.