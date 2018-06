Moby se ha decidido a apoyar una buena causa. Por ello, este mismo jueves pondrá a la venta toda su colección de discos. De este modo, podremos encontrar cientos de singles y lanzamientos que ha usado a lo largo de su carrera como DJ, pero también copias firmadas y muy especiales de sus propios lanzamientos.

Todos estos discos estarán a la venta a través de la tienda online Reverb, mientras que los fondos obtenidos irán a parar a la asociación de Physicians Committee for Responsible Medicine, que trabaja cada día con “aquellos que hacen las leyes, la industria, la comunidad médica, los medios y el público para crear un futuro mejor para las personas y los animales”.

De todos modos, nada mejor que el propio interesado para explicarlo en el siguiente vídeo:

Y mucho ojo porque, además de ayudar a una buena causa, puedes hacerte con dos de los primeros ejemplares que se editaron de Play, grabaciones de promoción de Why Does My Heart Feel So Bad y muchas más piezas de coleccionista. Con que ya sabes, si te animas, Moby y su colección de discos te esperan a partir del jueves en la página oficial de Reverb.