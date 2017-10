MØ lanza un nuevo EP titulado “When I Was Young”

MØ ha decidido sorprendernos con la publicación de un nuevo EP titulado When I Was Young. Aunque en los últimos años hemos podido escuchar numerosas colaboraciones de la artista con algunos grandes nombres de la música como Iggy Azalea, Elliphant, Charli XCX, Justin Bieber, o desde su luego su gran éxito Lean On con Major Lazer y DJ Snake, no había lanzado material propio nuevo desde su exitoso debut en 2014 con No Mythologies To Follow.

Ahora, y casi por sorpresa, llega este EP de 6 canciones, del que se muestra muy orgullosa con las siguientes palabras: “Hacer este EP ha sido una gran experiencia recordatoria porque había olvidado todas las pequeñas cosas: cómo hacer que las canciones formen un todo, las letras, los títulos de las canciones y la portada. Simplemente estar metida en esa burbuja de energía es jodidamente magnífico. Es increíble ser capaz de crear un pequeño universo“.

Os dejamos, además, su tracklist a continuación: