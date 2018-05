Mitski anuncia nuevo álbum y comparte su primer adelanto

La joven cantante de orígenes japoneses afincada en Estados Unidos es una de las voces más prometedoras de los últimos años en el rock alternativo. Mitski acaba de anunciar su quinto trabajo en menos de diez años. Be The Cowboy verá la luz el próximo 17 de agosto vía Dead Oceans.

Se trata del sucesor de Puberty 2, su disco más aclamado hasta la fecha y, según ha asegurado Mitski, ha “experimentado en narrativa y ficción“. El álbum ha sido grabado junto a su productor habitual, Patrick Hyland.

Mitski ha compartido además el primer adelanto del nuevo material. De hecho, se trata del tema de apertura de Be The Cowboy, titulado Geyser. Zia Anger dirige el videoclip que acompaña la canción.

Portada y tracklist de ‘Be The Cowboy’

01 Geyser

02 Why Didn’t You Stop Me

03 Old Friend

04 A Pearl

05 Lonesome Love

06 Remember My Name

07 Me and My Husband

08 Come Into the Water

09 Nobody

10 Pink in the Night

11 A Horse Named Cold Air

12 Washing Machine Heart

13 Blue Light

14 Two Slow Dancers