Miss Caffeina, nuevo cabeza de cartel del SanSan Festival

Sigue el constante goteo de novedades en el SanSan Festival. Acabamos de saber que Miss Caffeina se incorpora al cartel de la cuarta edición de este festival como cabeza de cartel. Y es que, como nos recuerda la organización en su nota de prensa, la banda “sigue siendo ese grupo especialista en crear himnos generacionales, prueba de ello es el tema “Mira cómo vuelo”, primer single y vídeo extraído de su nuevo disco que descubre que la banda ha decidido seguir un camino que les lleva al synth pop sin perder su esencia y los rasgos que les han hecho una de las bandas más prometedoras de España”.

De este modo, Miss Caffeina se une a bandas como Second, Neuman, Manel, Niños Mutantes, Fuel Fandando, The New Raemon & McEnroe, Rufus T. Firefly, Corizonas y muchos más en esta gran cita que reunirá a más de 70 artistas y bandas durante cuatro días de buena música (13, 14, 15 y 16 de abril) en el recinto de festivales de Benicàssim (Castellón).

Si quieres hacerte con tu abono, date prisa ya que este próximo lunes 30 de enero a las 23:59 horas habrá subida del precio de los abonos, y pasarán de 38€ a 42€ el Abono General y de 64€ a 69€ el Abono VIP. Como excepción a estos precios, los empadronados en la localidad de Benicàssim, que contarán en los próximos días con un cupo de abonos con descuento especial del 40% sobre el precio, y menores de 12 años, para los que existen precios especiales super-reducidos de 5€ para poder facilitar el disfrute del festival en familia.