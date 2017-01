Miley Cyrus se cuela en lo nuevo de The Flaming Lips

Primero fue la producción del disco de Lady Gaga por gente importante de la escena alternativa y ahora nos llega esto. Y es que, últimamente lo alternativo está muy comercial y como para muestra un botón, os vengo a decir que Miley Cyrus canta junto a Wayne Coyne en lo último que nos han dejado ver los estadounidenses del álbum que saldrá a la vente la semana que viene.

No es la primera vez que trabajan juntos, puesto que el grupo ya ayudó a Miley en su disco Mile Cyrus and her dead petz, que supuso el primer trabajo independiente de la de Nashville. The Flaming Lips tienen pendiente desvelar al completo el disco que llevará por nombre Oczy Mlody, del cual ya han desvelado 4 temas.

We a family es un tema más tranquilo de lo normal en el estilo propio de The Flaming Lips, pero sin perder esa esencia psicodélica que ha acompañado al grupo desde sus orígenes allá por 1986. Como sé que estáis expectantes, y me encanta que tengáis vuestra opinión propia, aquí os dejo el tema para que juzguéis.