Miles Kane presenta el primer single de su próximo disco

El artista británico ha dejado un tiempo su carrera en solitario, pero regresa en 2018 con un álbum del que ya se conocen algunos detalles. Tras lanzar en 2013 Don’t Forget Who You Are, Miles Kane retomó el proyecto The Last Shadow Puppets junto a Alex Turner.

Dos años después de la revalida firmada por el “supergrupo”, el cantante vuelve con las pilas cargadas. Miles Kane ha presentado en la radio británica su nuevo single, Loaded. Según ha revelado el músico, se trata de una pieza en la que han colaborado Lana Del Rey y Jamie T.

Una colaboración inesperada

De hecho, Miles Kane ha comentado que la intención de componer junto a Jamie T estaba planeada, pero no la inclusión de la vocalista estadounidense. “Así que ella vino y terminamos Loaded esa tarde. Hubo un montón de melodías que fueron escritas en ese tiempo, pero ésta se ha quedado“, ha explicado el guitarrista mencionando que todo ocurrió en Los Ángeles el pasado enero.

Sobre el resto del trabajo, del que se desconoce fecha de salida, Miles Kane ha aclarado que ésta es la única colaboración de Lana Del Rey. Además, ha asegurado que su colega Turner no estará presente en Coup de Grace, título de su próximo disco.