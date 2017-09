Milburn vuelve con nuevo disco después de 10 años

Milburn, banda británica que logró una cierta repercusión la pasada década, ha decidido reunirse y anunciar su primer álbum en diez años.

Su nuevo disco, que va a titularse Time, fue grabado y producido por Bill Ryder Jones, antiguo miembro de The Coral en los Parr Street Studios de Liverpool.

Con este trabajo, ponen fin a un prolongado silencio desde que publicaron These Are The Facts en el año 2007, y ya han empezado a presentarlo con el single Nothing For You.

Ya el año pasado habían recuperado cierta actividad con una primera gira por Reino Unido que han decidido extender con nuevas fechas a partir de noviembre. Sin embargo, eso no quiere decir que hayan estado inactivos todo este tiempo, ya que por ejemplo el guitarrista Tom Rowley ha acompañado a Arctic Monkeys en sus giras y ha formado su propio proyecto Dead Sons junto a Joe Green, mientras que el cantante Joe Carnall ha actuado junto a Reverend and The Makers y en ocasiones en solitario con el nombre de Joe Carnall & Friends.