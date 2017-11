Mike Mills zanja el debate sobre una posible vuelta de R.E.M.

Aprovechando el 25 aniversario de uno de los grandes discos de la banda, Automatic For The People, Mike Mills ha hablado con la revista NME y ha contestado abiertamente a la gran pregunta: ¿volverá a reunirse R.E.M. en algún momento? Bien, hay que reconocer que su respuesta no ha podido hacer más clara: “No, no hay nada en el mundo que nos podría hacer volver“.

Yes que Mills y sus compañeros se sienten muy orgullosos de la forma en la que dijeron adiós a la exitosa carrera de R.E.M. en el año 2011. “Dejamos de ser una banda por una multitud de razones, y una de las mejores fue que teníamos la oportunidad de hacerlo bajo nuestras propias condiciones, siendo nuestra propia decisión y simplemente porque nos pareció que era el momento perfecto para hacerlo. Por tanto, cuando te sientes cómodo con una decisión y sabes que ha sido la correcta, no te sientas a pensar en si lo que has hecho está bien o no. No tiene sentido estar pensando en qué podríamos estar haciendo ahora o cómo podríamos sonar. No quiero saberlo, no me importa. R.E.M. paró en ese momento y estoy perfectamente feliz de haberlo hecho, así que es responsabilidad del resto de la gente hacerse a la idea“.

Desde luego, ni la nostalgia al cumplirse tan marcado aniversario del que ha sido numerosas veces señalado como uno de los mejores discos de su discografía puede hacer cambiar de opinión a la banda formada por Michael Stipe, Mike Mills, Peter Buck y, en el momento de grabación del Automatic For The People, Bill Berry.