Migos viajan a los 70 junto a Drake y Jamie Foxx para su nuevo videoclip

Desde que lanzaron su disco de debut a principios de año, no se ha dejado de hablar de Migos como una de las grandes sensaciones musicales de este 2018. Ahora, el trío estadounidense nos presenta el vídeo para Walk It Talk It, en el que se dejan llevar y se trasladan a plena época de los 70. Para ello, no pueden faltar los trajes típicos de la época, los peinados afro y mucho mucho ritmo.

Si alguna vez habéis visto en alguna serie o película americana referencias a esos programas de televisión en los 70 en los que la gente iba a bailar y pasárselo bien al ritmo de los temazos funky de la época, reconoceréis el papel como presentador que hace nada menos que Jamie Foxx. Además, el videoclip también cuenta con la colaboración en forma de cameo de Drake, quien ya cantaba en la versión grabada del single.

Recordemos que Migos será uno de los múltiples atractivos de la edición 2018 del Primavera Sound, donde el trío estadounidense nos presentará los temas de su Culture II, cuya reseña puedes leer aquí.