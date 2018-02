MIGOS – CULTURE II

Sin duda, Migos fue uno de los nombres que más repercusión tuvo el año pasado, convirtiéndose en uno de los grupos puntales del hip-hop actual. Su anterior disco, el segundo LP de su carrera, Culture, les catapultó a la fama, con dos de los hits más reproducidos el año pasado: Bad and Boujee (cuádruple disco platino en USA). Ahora, un año después, han vuelto con la segunda parte, Culture II, un auténtico tour de force de 106 minutos, mucho más largo que la mayoría de discos del género.

Por una parte, como la mayoría de las secuelas, el resultado no llega al nivel de la primera parte. Y, también, aquí no dejamos de encontrar un material muy similar al anterior; es decir, en lugar de intentar innovar o desmarcarse un poco del Culture, la mayoría de temas de este segundo tomo son muy similares a los del primero. Obviamente, eso puede gustar a algunos de sus seguidores, pero para quien espere encontrarse con nuevos retos, aquí no destacan. El trío americano sigue con su estilo trap, cargado, exuberante y con los tópicos de siempre: drogas, coches, ropa de marca y muchas riquezas (Too Much Jewelry es un claro ejemplo, solo hablan de los relojes y joyas que tienen). Pocas canciones se desmarcan de esas letras tan tópicas y, curiosamente, son de las mejores del disco, como Culture National Anthem (racismo) o Gang Gang (fraternidad).

Una de las primeras cosas que saltan más a la vista es la larga lista de colaboradores de lujo que se pueden encontrar en Culture II: Drake, Gucci Mane, 21 Savage, Travis Scott, Nicki Minaj, Cardi B, 2 Chainz, Post Malone… Con muchos ya había colaborado antes, aunque en muchos casos eran ellos las colaboraciones. E, incluso, se puede encontrar a Kanye West o Pharrell Williams produciendo dos de sus temas. Y algunas de estas colaboraciones forman, también, otros de los mejores temas del álbum: MotorSport (Cardi B deslumbra por encima de todo), BBO (con la producción de Kanye y la colaboración de 21 Savage), Walk It Talk It (con Drake), White Sand (com Travis Scott, Ty Dolla $ign, Big Sean) y Stir Fry (con la magnífica producción de Pharrell Williams).

Lo que realmente une y hace notable el disco es la magnífica producción que hay detrás de cada uno de los temas. Migos consigue, principalmente con los mismos elementos y recursos sonoros, crear ritmos que enganchan y medio hipnotizan al oyente, en muchas ocasiones sin que se dé cuenta que ha terminado un tema y empezado otro. Además, la aparente producción simple que puedan tener algunas canciones fluye a la perfección con la banalidad de las letras que lo acompañan. E, incluso, se atreven a mezclar elementos de otros géneros en algunas de sus composiciones, como con el pop latino en Narcos, el toque funk en Culture National Anthem o el final jazz con el saxo en Too Playa.

Los tres integrantes de Migos, Quavo, Offset y Takeoff, han demostrado haber madurado con solo un año de diferencia (especialmente el último, cogiendo protagonismo en más de un tema). Pero esta mejora artística personal no se ha plasmado del todo en el resultado creativo del conjunto, en el que parece ser que ha prevalido dar a los fans lo que ya se esperan más que innovar o intentar evolucionar después del Culture. Sí que hay muchos temas destacables, pero un tercio del disco podría ser prescindible, dejando atrás todo aquello que han cantado tantas veces y centrándose en nuevos caminos. Eso sí, este Culture II no deja de ser una declaración de estilo, con algunos de sus mejores canciones hasta la fecha, y la muestra que lo que hemos visto hasta ahora, solo es el inicio de todo lo que aún nos quieren mostrar.

Ah, y aprovecho para recordar que, de momento, los podremos ver por aquí en el Primavera Sound. Convirtiéndose en uno de los cabezas de cartel del festival, y, para un servidor, una de las sorpresas que no me esperaba y que, seguramente, iré a ver. Si hay algo en lo que no dude de Migos, es que su directo no puede dejar indiferente. Dicho esto: si queréis escuchar Culture II, os recomiendo que os lo toméis con calma y lo hagáis por tramos.