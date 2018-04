Miembros de Soundgarden podrían volver a coincidir sobre un escenario

Desde que Chris Cornell falleciese hace ya cerca de un año, sus antiguos compañeros en Soundgarden no han vuelto a reunirse encima de un escenario. Sin embargo, dicho reencuentro podría ocurrir en cierto modo por primera vez el próximo 8 de junio en el marco del Northside Festival en Dinamarca.

En resumen, todo se debe al supergrupo que se está formando para celebrar el 50 aniversario del disco de MC5 Kick Out The Jams, del que formarían parte el guitarrista Kim Thayil y el batería Matt Cameron. De este modo, actuarían juntos por primera vez desde la muerte de Chris Cornell. Sin embargo, no se espera la presencia del bajista Ben Shepherd.

Pronto el primer aniversario de la muerte de Cornell

Recordemos que Soundgarden había actuado en Detroit la misma noche de la muerte de Cornell, y que supuestamente estaban trabajando en un nuevo disco para el que ya habían grabado las primeras demos.

Pronto hará un año desde que el genial músico nos dejase. Os compartimos de nuevo el reportaje sobre su carrera que hicimos para homenajearle. Aún le echamos de menos.