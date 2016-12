Microsonidos 2017 presenta su programación completa

Como cada año, Microsonidos es uno de los ciclos de conciertos más madrugadores del año. Esta semana se ha presentado la programación de este ciclo de conciertos que se celebrará en Murcia del 13 de enero al 8 de abril. En esta nueva edición, los conciertos tendrán lugar en diferentes salas de la capital murciana, como la 12 & Medio, Garaje, La Yesería, REM y Musik.

Como siempre, se darán cita nombres consagrados y bandas emergentes. Entre los destacados, encontramos a Maga, The Wave Pictures, Guadalupe Plata, McEnroe & The New Raemon, Enric Montefusco, Shinova, Rufus T. Firefly y muchos más.

Además, se trata de una edición muy especial, nada menos que la décima, por lo que han decidido centrarse prácticamente en el panorama nacional con especial énfasis en el apoyo a las bandas regionales. Como este año, por primera vez, habrá conciertos en diferentes salas y a veces de forma simultánea, os dejamos el calendario completo a continuación para que podáis organizaros de cara a no perderos ningún concierto.

FECHA ARTISTA ENTRADA 13-ENE 12&MEDIO FUTURO TERROR M76 7/10€ 20-ENE MUSIK EL IMPERIO DEL PERRO GARAJE FLORIDA 7/10€ 20-ENE 12&MEDIO RUSOS BLANCOS TORTEL MONA LUISA 10/13€ 21-ENE GARAJE THE NEW RAEMON & McENROE 12/15€ 27-ENE LA YESERÍA PÁJARO SUNRISE 8/10€ 03-FEB 12&MEDIO THE WAVE PICTURES tRANQUILO RAYO!! 12/15€ 04-FEB 12&MEDIO LOS JAGUARES DE LA BAHÍA

+ artista invitado por confirmar 10/13€ 10-FEB LA YESERÍA PÁJARO 12/15€ 11-FEB 12&MEDIO KUVE ELIANA POVEDA 10/13 € 17-FEB REM ENRIC MONTEFUSCO ALEX JUAREZ 12/15€ 18-FEB LA YESERÍA OTTO 3/5€ 24-FEB TREPAT 9/12€