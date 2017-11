Michael Stipe realiza un concierto benéfico de versiones

El cantante y líder de R.E.M. ha hecho esta semana una curiosa actuación con fines benéficos. El show, realizado en el Carnegie Hall de Nueva York, ha consistido en versionar una serie de clásicos de la música. El motivo era la iniciativa Pathway to Paris, que ha juntado a un puñado de artistas para protestar contra el cambio climático; además de intentar persuadir de la necesidad de actuación para frenarlo.

Michael Stipe ha participado en este interesante movimiento interpretando cuatro versiones: la canción Nature Boy de Nat King Cole, los temas Photograph y It Don’t Come Easy de Ringo Starr y, por último, la mítica Sunday Morning de la Velvet Underground.

Eso sí, Stipe no ha estado a solas en el escenario. Lo acompañaron durante el pequeño concierto Andy LeMaster al bajo (productor de The Bright Eyes y líder de Now It’s Overhead); y Jesse Paris Smith a los teclados (fundadora de la mencionada iniciativa e hija de Patti Smith).

En el vídeo grabado por un aficionado que acudió a la velada se puede comprobar que Michael Stipe sonó muy bien de voz. También se puede confirmar que se ha quitado la barba que se dejó hace no mucho el cantante de R.E.M.