Michael Cera comparte una canción con la colaboración de Sharon Van Etten

Michael Cera ha sido el encargado de poner la banda sonora a la película documental Dina. El actor, que ya publicó su propio álbum ,True That en 2014, ha colaborado con Sharon Van Etten para componer la canción principal, titulada Best I Can.

Dina es una historia de amor protagonizada por Dina Buno, una mujer sincera y excéntrica de 49 años de edad, que vive en Filadelfia con su prometido Scott Levin. La película se estrenara a partir del 6 de octubre.

Al parecer Van Etten y Cera se encontraron por casualidad una noche en un bar y decidieron compartir lugar donde tocar y guardar sus cosas. “Ella me dijo que tenía un espacio de ensayo de música alquilado y estaba buscando a alguien con quien compartirlo, fue un momento perfecto. Así que compartimos este espacio de ensayo juntos. Fue entonces cuando supe que quería una vocal femenina principal para esta canción y le pregunté si estaría dispuesta a hacerlo“.

Inicialmente se hizo como reemplazo en caso de que los directores no pudieran obtener los derechos de la canción de Yaz, Only You. Tema que sirvió de inspiración a la hora de componer Best I Can, que fue grabada por Michael Cera con un sintetizador Roland Jupiter 4 y una caja de ritmos.

La canción llega con un vídeo musical de los directores de la película, Dan Sickles y Antonio Santini.