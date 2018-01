MGMT ponen fecha a “Little Dark Age”

Después de compartir los primeros adelantos y de asegurar que su cuarto trabajo discográfico llegaría en febrero, tan solo quedaba por conocer que día aterrizaría Little Dark Age. Pues bien, hoy MGMT han decidido formalizar su próxima publicación que saldrá el 9 de febrero, en menos de un mes.

Su esperado regreso se ha ido dando poco a poco, y con unas cuantas fechas ya confirmadas para este 2018 era obligatorio para los estadounidenses anunciar de una vez por todas el sucesor del disco homónimo de 2013. Con ello han programado una extensa gira por Norteamérica. En España presentarán su nueva música en el Mad Cool Festival 2018.

Los creadores del superventas Oracular Spectacular tienen ya un puñado de temas disponibles de su cercano material. La pieza homónima llegó en octubre de 2017, mientras que este mes han avanzado otras dos composiciones: When You Die y Hand It Over.

Grabado en los estudios Tarbox Road de Nueva York, puedes ver a continuación el tracklist y la portada de Little Dark Age:

1. She Works Out Too Much

2. Little Dark Age

3. When You Die

4. Me and Michael

5. TSLAMP

6. James

7. Days That Got Away

8. One Thing Left To Try

9. When You’re Small

10. Hand It Over