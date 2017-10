Metronomy visitará Madrid en octubre

Hay bandas que se nos resistían a visitar España en su propia gira ya que algunas parecen estar encorsetadas a ese ámbito selecto y reducido llamado festivales. Pero por una vez el factor sorpresa ha ganado y una de las bandas más esperadas han confirmado gira en Madrid.

Se trata de los ingleses Metronomy, que tras su paso por el Primavera Sound en su más reciente edición, han decidido que su gira merecía una parada en la capital para que podamos disfrutar de las canciones de su último trabajo, Summer 08, que vio la luz en 2016.

La banda de Joe Mount nació en 1999 como un proyecto rudimentario pero fue cogiendo volumen hasta llegar a su momento cúspide con su disco The English Riviera, que les dio mayor cobertura mediática. Desde ese momento han estado en multitud de festivales como cabezas de cartel, otorgando a los asistentes directos especialmente animados, donde Anna Prior a la batería y los sintetizadores y teclados acomparsan canciones maravillosas como The Look o The Bay. Y esto no es nada, ya que multitud de grupos han confiado en los de Brighton para hacer remixes como fue el caso de Franz Ferdinand o Kate Nash.

Si no queréis perdernos esta cita, os recordamos que el día 28 de octubre estarán en la mítica sala La Riviera para poner mucha luz y elegancia a la noche del sábado, ¿Os lo vais a perder? Nosotros no.